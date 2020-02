Ein Mitarbeiter der Sozialabteilung sucht künftig so früh als möglich den Kontakt zu Bewohnern, die mit der Miete im Rückstand sind. Das neue Modell gilt allerdings nur in den 1700 Wohnungen der Stadt.

Je früher Menschen geholfen werde, denen durch eine Delogierung der Verlust der Wohnung drohe, desto leichter lasse sich die Zwangsräumung verhindern, sagt Sozialstadträtin Anja Hagenauer (SPÖ). Sie präsentierte am Donnerstag ein Konzept, das in einem ersten Schritt in den 1700 ...