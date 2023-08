Dem Stau entschweben klingt nach einer reizvollen Idee

Die A10 zwischen Golling und Werfen wird ab Dienstag, 12. September, zur Großbaustelle. Die Asfinag rät Pendlern zum Umstieg auf die Öffis. Parallel meldet das Land Salzburg den besten Sommer aller Zeiten. Der Tourismus läuft wieder auf Rekord.

Lösungen für den Verkehr dringend gesucht

Beide Meldungen haben vordergründig nicht viel miteinander zu tun. Sie machen aber deutlich, dass es Lösungen für den Verkehr bedarf - den touristischen wie den Pendler-Verkehr. Der S-Link lässt grüßen! Auch die eingeläutete Qualitätsoffensive für den Tourismus in der Stadt Salzburg bedingt eine Verkehrsentflechtung: P&R außerhalb für die Autos, Ruhezonen und "Fußgänger first" im Stadtkern muss die klare Stoßrichtung lauten.

Kreibich bringt S-Link-Express ins Spiel

Harald Preuners designierter Nachfolger Florian Kreibich bringt für die Stadt dafür jetzt den S-Link-Express ins Spiel - eine Bahn, die Gäste binnen weniger Minuten von der Messe zum Bahnhof und weiter zum Mirabellplatz bringt.

In anderen Städten weicht man längst auf die "Plus-eins-Ebene" (so heißt es im Fachjargon) aus - in Form von urbanen Seilbahnen. Auch sie haben Potenzial, die bestehenden Öffis zu ergänzen und innerstädtisch den Verkehr zu entlasten.

Ausweichen auf die "Plus-eins-Ebene"?

In der bolivianischen Großstadt La Paz/El Alto existiert mit zehn Linien das größte urbane Seilbahnnetz der Welt. In Europa betreiben Toulouse, Berlin oder London Seilbahnen - vordergründig noch für touristische Zwecke. Wie auch die Roosevelt Island Schwebebahn über den East River. Sie läuft seit mehr als 40 Jahren in New York. Großartige Aussicht auf Manhattan inklusive.

Es fehlen politische Bekenntnisse

In Salzburg hat Kreibich eine solche auf den Gaisberg ins Spiel gebracht. Jetzt lassen die Neos die Idee für eine urbane Seilbahn (von der Messe in die Stadt) - also wie Kreibichs S-Link-Express - wieder aufflammen.

"Man kennt sich nicht aus"

Was hierzulande hemmt, ist das Fehlen politischer Bekenntnisse für derart "exotische" Alternativen und der entsprechende finanzielle Anschub, ergo herrscht keine Rechtssicherheit und viele Städte und Länder lassen tunlichst die Hände davon.

Mit internationalen Metropolen kann sich das kleine Salzburg nicht vergleichen, soweit stimmt das schon. Mit Städten wie Koblenz aber durchaus. Dort fährt ebenfalls eine - touristisch genutzte - Seilbahn.

Sie wurde dort temporär zur Bundesgartenschau 2011 geplant. Später setzte sich sogar eine Bürgerinitiative für ihren fixen Verbleib ein. Koblenz ist Weltkulturerbe-Stadt wie Salzburg.

Blick über den Tellerrand - ja bitte

Über den Tellerrand zu schauen, zahlt sich in der Verkehrsfrage aus. Es besteht immerhin die Möglichkeit, dass andere es besser machen als wir hier an der Salzach.

