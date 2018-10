Demonstation am Hauptbahnhof: "Dem Land sind die Pflegekräfte egal"

Mitarbeiter sozialer Dienstleister demonstrierten am Samstag am Hauptbahnhof für mehr Geld.

Am Vormittag gingen die Mitarbeiter von Salzburger Pflege- und Betreuungseinrichtungen auf die Straße. Sie verlangten, dass das Land die Kollektivverträge im Sozialbereich anerkennt. Sprecher Christoph Eschbacher sprach im SN-Interview bereits im Vorfeld die Problematik.



Land und Sozialeinrichtungen ringen um die Anerkennung der Kollektivverträge. Was kümmert das Sie als Mitarbeiter? Eschbacher: Es stimmt, dass ich als Mitarbeiter bereits jetzt nach dem Kollektivvertrag der Sozialwirtschaft entlohnt werde. Das Problem ist: Unsere Arbeitgeber zahlen uns nach Kollektivvertrag, das Land refundiert das aber nicht entsprechend. Und die Betriebe geben den Kostendruck an uns weiter. Das heißt: Es werden Stunden gekürzt, mehr Klienten aufgenommen. Und die Arbeitnehmer reiben sich in ihrem Beruf auf.



Warum zahlt das Land die Kollektivverträge nicht? Das Land sagt: Wir verhandeln die Kollektivverträge nicht mit, deshalb erkennen wir sie auch nicht an. Das ist zwar formal richtig. Aber wenn ich zum Bäcker gehe, kann ich auch nicht sagen, ich zahle für die Semmel weniger, weil ich beim Gehalt des Bäckers nicht mitreden darf.



So einen Kunden würde ich wegschicken. Ja, aber im Sozialbereich sind die Unternehmen dem Land ausgeliefert: Das Land ist mit Abstand der größte Auftraggeber in diesem Bereich. Aber das Land braucht uns ja auch. Für die Betreuung von Kindern oder Menschen mit Behinderung. Leider ist es dem Land offenbar egal, wie es den Beschäftigten geht.



Wie geht es ihnen denn? Uns geht es bescheiden. Klar hat man im Sozialbereich eine hohe innere Motivation für diese Arbeit. Wir wollen ja mit Menschen arbeiten, anderen etwas ermöglichen. Das macht man nicht primär des Geldes wegen. Aber derzeit ist es so, dass sich die Leute aufreiben. Das merkt man beim Anstieg von Langzeitkrankenständen und der hohen Fluktuation. Das ist wiederum für das ganze System schlecht: Nachbesetzungen kosten Geld und sind auch für die Qualität schlecht.



Am Samstag wird demonstriert. Was sind eure Forderungen? Ganz einfach: Wir wollen dem Straßenbau gleichgestellt werden. Oder jedem anderen Dienstleister. Dort zahlt das Land ja auch die Kollektivverträge. Und wir erbringen ja auch eine Leistung für das Land. Wir wünschen uns zudem auch eine transparente Vertragsgestaltung vom Land. Es soll einen klaren Leistungskatalog geben: Das Land soll sagen: Was wollen wir und was zahlen wir. Jetzt wird gesagt: Wir wollen die beste Qualität. Und hintenrum wird gemauschelt.