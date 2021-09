Demonstration "Ja zum Rad" zeigte Problemstellen auf

"Ja zum Rad." Unter diesem Motto riefen Radlobby Salzburg, Plattform Lebendiges Salzburg und der Verein fairkehr am Samstag zur Demonstration in der Stadt Salzburg auf. Der Start erfolgte um 14 Uhr vor dem Schloss Mirabell. Die Route führte 13 Kilometer quer durch die Stadt. Rund 350 Teilnehmer waren dabei.

Dabei wurden markante Punkte vergessener Radinfrastruktur der vergangenen Jahre abgefahren. Die Initiatoren fordern unter anderem ambitioniertere Ziele in der Radverkehrsstrategie 2025+: Demnach soll der Radverkehrsanteil von 20 auf 28 Prozent erhöht werden, nicht nur auf 24 Prozent.

Bürgerlisten Verkehrssprecher Lukas Bernitz (vorm. Uitz) nahm selbst an der Kundgebung teil: "Ich kann den Unmut verstehen. In den letzten Jahren wurden mehrfach Gelegenheiten für bessere Radwege ausgelassen. Jetzt soll auch noch der Radkoordinator gestrichen werden. Der politische Gegenwind beim Radverkehr ist für viele spürbar. Dabei brauchen wir hier dringend Schritte nach vorne", so Bernitz.