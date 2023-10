Das Gedränge darum, wer nächster Bürgermeister von Salzburg werden will, hat begonnen. Dabei war das zuletzt der Hälfte der Bürger egal.

Ein Kommunist will also Bürgermeister der Stadt Salzburg werden. Das Schreckgespenst der Großparteien, Kay-Michael Dankl, hat angekündigt, dass er in Regierungsverantwortung kommen und sich am liebsten um den Dauerbrenner Wohnen kümmern will. Die Oppositionsrolle ist auf lange Sicht eben nicht ...