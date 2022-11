Der Aufstieg in der Politik ist der Grünen "passiert"

Anna Schiester hatte andere Karrierepläne, nun wurde sie als Salzburger Baustadträtin angelobt. Zum Antritt gibt es für die Grüne viel Lob - auch aus der FPÖ.

"Mein Sohn hat vor 22 Jahren schon ihr politisches Talent erkannt und sie gefragt, ob sie seine Nachfolgerin als Schulsprecherin werden will." LH-Stv. Christian Stöckl (ÖVP) ist am Mittwoch ins Rathaus gekommen, um die neue Baustadträtin Anna Schiester (Bürgerliste) anzugeloben. Die Anekdote aus der Zeit im Gymnasium in Hallein, die Stöckl in seiner kurzen Rede vorbrachte, hatte ihm Schiester vor Sitzungsbeginn erzählt.

"Ich bin es dann tatsächlich geworden", sagt die 33-Jährige. Startschuss für eine Politkarriere hätte das nie ...