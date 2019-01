Der Bürgermeister für immer, alles und jeden

Warum sich sogar die Bürgermeister-Partei ÖVP da und dort sehr schwer tut, Kandidaten und vor allem Kandidatinnen zu finden.

Nicht einmal mehr die höchstpersönliche Intervention des Salzburger Landeshauptmanns hat etwas bewirken können. Die ÖVP fand in Radstadt, einer der ältesten Städte des Landes, keinen Nachfolgekandidaten für ihren Bürgermeister, der nach 20 Jahren im Amt zur Wahl am 10. März nicht mehr antritt. Auch die Suche in der SPÖ blieb erfolglos, sodass die FPÖ den einzigen Bewerber ums höchste Amt stellt.