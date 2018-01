Der Bund macht die Rechnung ohne Christian Stöckl

Die Maßnahmen der Bundesregierung kosten Salzburg 70 bis 80 Millionen Euro. Dafür kann man locker zwei kleinere Spitäler generalsanieren. Und deshalb wehrt sich das Land gegen den in Wien geplanten Aderlass.

Christian Stöckl (ÖVP) hält das Geld zusammen. Das ist sein Job als Landesfinanzreferent. Deshalb hat es ihn "gerissen, als ich gehört habe, was die Bundesregierung vorhat". Sofort sei ihm klar gewesen: Die Reform des Arbeitslosengelds wird teuer für die Länder. Langzeitarbeitslose sollen statt Notstandshilfe künftig Mindestsicherung erhalten. So steht es im türkis-blauen Regierungsprogramm. Was nicht dabeisteht: Die Notstandshilfe ist eine Leistung der Arbeitslosenversicherung. Für die Mindestsicherung müssen dagegen die Länder und Gemeinden aufkommen. Klar, dass dort die Alarmglocken schrillen.