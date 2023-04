Der Dreikampf um die SPÖ-Bundesspitze läuft jetzt auch in Salzburg voll an

Immer mehr Funktionäre deklarieren sich: Stadträtin Hagenauer votiert für Bürgermeister Andreas Babler. Vizebürgermeister Bernhard Auinger gibt Landeshauptmann Hans Peter Doskozil seine Stimme. In dieser Woche kommen Babler und Doskozil nach Salzburg, um die Werbetrommel zu rühren. Rendi-Wagner macht keine Werbetour.

SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner, Landeshauptmann Hans Peter Doskozil oder Bürgermeister Andreas Babler: Die SPÖ-Mitglieder sind seit Montag aufgerufen, zu entscheiden, wer die Bundespartei künftig führen soll. Auch viele Funktionäre in Salzburg haben sich inzwischen deklariert - und tun das teilweise in den sozialen Medien auch kund. Stadträtin Anja Hagenauer hat ihre Stimme für Andreas Babler abgegeben: "So weit liegen die drei nicht auseinander. Aber: Andreas Babler tickt ähnlich wie ich. Soziale Themen sind bei ihm die Nummer 1. Deshalb bekommt er ...