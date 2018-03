Der Flachgau überholt bald die Stadt Salzburg

Einkommen, Wohnen, Kinder - und bald auch bei den Einwohnern: In vielen Punkten läuft der Flachgau der Landeshauptstadt den Rang ab.

Der nördlichste Bezirk des Landes boomt seit Jahren. Nicht nur wirtschaftlich. Auch der Zuzug, speziell ins Seenland, hält im Flachgau weiter an. Hat der Flachgau die Stadt Salzburg bald abgehängt? Ein Faktencheck.





Bürger & Wähler



Noch 1978 hatte der Flachgau 90.000 Einwohner. Aktuell hält er bei 151.290. Gernot Filipp, Leiter der Landesstatistik, sagt: "Derzeit weist die Stadt noch rund 2000 Einwohner mehr als der Flachgau auf. Aber den Prognosen zufolge wird er 2021 die Stadt bevölkerungsmäßig überholen." Insgesamt hat der Flachgau in den letzten 40 Jahren zwei Drittel an Einwohnern zugelegt; die Stadt nur um rund zehn Prozent.