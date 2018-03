Der Herr Bundespräsident auf den Spuren des Kaisers in Zell am See

Alexander Van der Bellen holte am Freitag seinen 2017 wegen einer Regierungskrise abgesagten Besuch in Zell am See nach. Wie einst Kaiser Franz Josef war er auch auf der Schmittenhöhe.

SN/schmittenhöhe/faistauer photography Tourismus-Obmann Georg Segl, Schmitten-Chef Erich Egger, das Präsidentenpaar und Bgm. Peter Padourek (von links) auf der Schmittenhöhe. SN/anton kaindl Die Blumenkinder Lena und Niklas begrüßten Alexander Van der Bellen und seine Frau Doris Schmidauer. SN/anton kaindl Bgm. Peter Padourek und Vizebgm. Andreas Wimmreuter machten eine Stadtführung. SN/anton kaindl Ein Bläserensemble des Musikums spielte für den Präsidenten auf.