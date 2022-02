Es ist derzeit wohl das größte Schulbauvorhaben im Land Salzburg. In Zell am See sollen in den nächsten Jahren sowohl das Bundesschulzentrum mit dem Gymnasium und der HAK in Schüttdorf als auch das Schulzentrum der Stadt mit der NMS und der Volksschule neu gebaut werden. Die Gebäude sind 50 Jahre alt und entsprechen pädagogisch und baulich nicht mehr den Anforderungen. Zum Beispiel sind die NMS und die Volksschule nicht barrierefrei. Es gibt keinen Lift, zu wenig Platz und die Heizung ...