Der neue Chef über den Grundverkehr im Land

Die SPÖ sieht erneut schwarzen Postenschacher, weil der neue Grundverkehrsbeauftragte zwischen 2015 und 2017 eineinhalb Jahre lang im ÖVP-Landtagsklub beschäftigt gewesen sei.

Ab Mittwoch,1. März, ist das neue Grundverkehrsgesetz in Kraft. Damit ändert sich auch die grundlegende Struktur. War bisher in jedem Bezirk eine Grundverkehrskommission am Werk, die die Rechtsgeschäfte bei Grundstücken prüfte, so gibt es ab sofort nur noch eine einzige landesweite und weisungsfreie Kommission, bestehend aus vier Mitgliedern - dem Vorsitzenden, einem Vertreter der Landwirtschaftskammer, einem land- und forstwirtschaftlichen Amtssachverständigen und einem Vertreter der Bezirksbauernkammer.

Beim Land wurde dafür das Referat Grundverkehr neu geschaffen. Aktuell seien 15 Mitarbeiter ...