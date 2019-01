Der neue Rektor muss einen Spagat schaffen

Wer immer Heinrich Schmidinger als Rektor der Paris-Lodron-Uni nachfolgen will: Er oder sie muss viele offene Fragen beantworten und für ein klares Profil des Hauses sorgen.

Bis Ende Jänner wird sich entscheiden, wer Heinrich Schmidinger ab 1. Oktober als Rektor der Paris-Lodron-Universität nachfolgen will. Der Senat rang am Dienstag bis in die Nacht hinein um einen Dreiervorschlag. Schlussendlich wurden drei Namen fixiert: Der Arbeitsrechtsprofessor und ehemalige Vizerektor Rudolf Mosler als Kandidat aus dem Haus. Dazu Brigitte Hütter, Vizerektorin der Universität Linz und frühere Vize-Rektorin des Mozarteums. Der dritte ist Hendrik Lehnert - der Arzt war Präsident der Uni Lübeck und ist Direktor des Uni-Klinikums Schleswig-Holstein.