Der beschmierte Gedenkstein ist gereinigt und das Kapitel über die NS-Zeit wird neu geschrieben.

Mit ihren eigenen Händen und in mühevoller Kleinarbeit konnten Schülerinnen und Schüler der HTL Hallein ein wichtiges Kapitel in der Geschichte der nationalsozialistischen Schreckensherrschaft erfassen. Die Steinmetz-Schüler reinigten in einem Schulprojekt den im September 2018 von unbekannten Tätern beschädigten Gedenkstein ...