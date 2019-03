Der Seniorenheimbetreiber Senecura startet mit dem Klinikum Schwarzach eine Ausbildung, um für den eigenen Pflegenachwuchs zu sorgen.

Es ist ein großes Thema für das Seniorenwohnheim in Altenmarkt. "Wir sind verantwortlich dafür, dass unsere Bürger eine entsprechende Qualität in der Pflege bekommen", sagt Bürgermeister Rupert Winter (ÖVP). Wegen des Arbeitskräftemangels in dem Bereich sei das nicht einfach. Zahlen ...