Der "Retter von Gastein" möchte jetzt in die Politik

Reinhardt S. Tomek, der legendäre, aber gescheiterte "Retter von Gastein", ist für Überraschungen gut.

Der Unternehmer aus Wien, der vor gut 30 Jahren mit seiner Hotelgruppe in die Insolvenz geschlittert war, überlegt, zur Gemeindewahl am 10. März 2019 in Bad Gastein anzutreten. Tomek wollte von LH Wilfried Haslauer (ÖVP) wissen, was dieser davon hält. "Aus Höflichkeit" habe er ihn gefragt, "Dr. Haslauer war mein Anwalt". Die Antwort des Landeshauptmanns auf die E-Mail des 73-Jährigen war deutlich: "Bitte um Verständnis, dass ich diese Idee nicht unterstütze und ich mir - mit Verlaub - auch nicht vorstellen kann, dass eine derartige Kandidatur angesichts vergangener Ereignisse von Erfolg gekrönt sein könnte." Tomek will sich nicht entmutigen lassen: "Ich prüfe, ob ich eine Liste der Macher zusammenkriege und von welcher Partei ich Unterstützung bekomme." Noch hat er aber keinen Wohnsitz in Gastein. Jedenfalls wolle er, unabhängig von einer Kandidatur, dort einen Teil seines Lebensabends verbringen.