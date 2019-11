Was passiert mit angehäuften Fördergeldern, wenn eine Partei nicht mehr im Landtag sitzt? Karl Schnell zahlt als bisher einziger 210.000 Euro zurück. Die Neos beantragen eine verpflichtende Rückzahlung.

5,3 Millionen Euro an Parteienförderung, 2,2 Millionen Euro an Klubförderung. Dieses Geld fließt allein heuer an die fünf im Landtag vertretenen Parteien. Je mehr Mandate die jeweilige Partei zählt, umso mehr Geld gibt es. In Summe sind es Jahr also ...