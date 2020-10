Der Salzburger SPÖ-Politiker Othmar Raus ist gestorben

Die SPÖ Salzburg trauert um einen ihrer erfolgreichsten und prägendsten Politiker. Othmar Raus verstarb am Sonntag nach schwerer Krankheit im Alter von 75 Jahren.

Raus trat 1964 der SPÖ bei und stieg intern bis zum stellvertretender Parteichef auf. Zwischen 1974 und 1984 war Raus Vizepräsident der Salzburger Arbeiterkammer. Seine Karriere im Salzburger Landtag begann 1979 als Abgeordneter, 1982 übernahm er die Fraktionsführung. 1984 zog der gebürtige Oberösterreicher in die Landesregierung ein, der er 23 Jahre lang, bis Dezember 2007, angehörte. Nach dem Wahlerfolg 2004 wurde Raus Landeshauptfrau-Stellvertreter unter Landeshauptfrau Gabi Burgstaller. Er führte in all den Jahren nahezu sämtliche Ressorts: Finanzen, Umwelt, Verkehr, Gemeinden, Wohnbau, Sport und Kultur. Seine größte Niederlage erlitt Raus 2017 bzw. vor dem OGH 2019, als er gemeinsam mit Bürgermeister Heinz Schaden im Swap-Verfahren verurteilt wurde.

Der promovierte Jurist fungierte viele Jahre als Aufsichtsratschef beim Flughafen und der Salzburg AG. Für seine Verdienste wurde der Politiker mit den höchsten Auszeichnungen bedacht: dem Ehrenring des Landes Salzburg, der Wappenmedaille in Gold der Stadt Salzburg sowie dem Großen Silbernen Ehrenzeichen der Stadt Wien. Die Uni Salzburg ernannte ihn 2008 zum Ehrensenator.

Othmar Raus hinterlässt seine Frau und zwei Töchter.

Quelle: SN