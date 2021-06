Der Verfassungsgerichtshof macht in Salzburg Station - mit einem Jahr Verspätung

"100 Jahre Verfassung": Der Verfassungsgerichtshof (VfGH) will der Bevölkerung die eigene Arbeit sowie die Bundesverfassung näher bringen. Besonders eingeladen sind junge Menschen. Zwei Mitglieder des VfGH haben einen engen Salzburg-Bezug.

Im Vorjahr wurde die österreichische Bundesverfassung 100 Jahre alt. Der Verfassungsgerichtshof (VfGH) nimmt den runden Geburtstag - pandemiebedingt mit Verspätung - zum Anlass, mit einem "Infopoint" durch Österreich zu touren. Die kostenlose Wanderausstellung "100 Jahre Bundesverfassung" vor dem Uni-Park in Salzburg-Nonntal soll der Bevölkerung in Österreich die Arbeit des Höchstgerichts und die Verfassung näher bringen. Die Ausstellung richtet sich besonders an Schülerinnen und Schüler ab 14 Jahren. Sie kann bis Freitag von 9 bis 17 Uhr ohne Anmeldung besucht werden - bis 25. Juni.



Brigitta Pallauf: "Mit Wissen unsere Demokratie schützen"

Salzburg feiert heuer zusätzlich den "Hunderter" seiner Landesverfassung. Landtagspräsidentin Brigitta Pallauf: "Sozialer Frieden, robuste Institutionen und Gerechtigkeit sind keine Selbstverständlichkeit, sondern mussten lange und zäh errungen werden. Umso wichtiger, dass wir darüber gut Bescheid wissen. So können wir unsere Demokratie leben, schützen und ausbauen."

"Ein Angebot, die Institution VfGH unmittelbar kennenzulernen"

Verena Madner, Vizepräsidentin des Verfassungsgerichtshofes: Der VfGH gehe aus seinem Sitz in Wien hinaus, um - besonders, aber nicht nur - jungen Menschen zu begegnen. Madner selber hat ihre Schulzeit in Salzburg verbracht. Die Ausstellung sei ein Angebot, die Grundlagen des Staates sowie der Institution VfGH kennenzulernen. "Die Verfassung ist", so Madner, "unverzichtbar für ein Zusammenleben in Frieden und Freiheit." Verfassungsinhalte kennenzulernen, ihre Bedeutung zu verstehen und Verfassungswerte weiterzutragen seien drei Schritte, die die Ausstellung auslösen soll. Dem Verfassungsgerichtshof gehören 14 Frauen und Männer an (inklusive Präsident und Vizepräsidentin).



Blick hinter die Kulissen des Rechtsstaats

Die Verfassung gilt als das Fundament unserer Gesellschaft. Die Ausstellung bietet nun einen Blick hinter die Kulissen: Was regelt die Verfassung eigentlich genau? Was bedeuten Demokratie und Rechtsstaat? Und warum trägt der Verfassungsgerichtshof auch den Beinamen "Hüter der Verfassung"? Der Infopoint ist baulich und inhaltlich barrierefrei gestaltet. Über Gebärdensprache-Videos sowie taktile und akustische Stationen erhalten alle Besucherinnen und Besucher Zugang zu den Inhalten.