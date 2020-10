Der Verkehr verursacht in Salzburg die meisten Emissionen

Um die Klimaziele zu erreichen, muss die Politik im Verkehrsbereich durchgreifen. Dort fallen 80 Prozent mehr Treibhausgase an als 1990.

Der Pkw-Bestand nimmt seit Jahren kontinuierlich zu. Waren Ende 1990 in Salzburg noch knapp 185.000 Autos mit Benzin- und Dieselmotor unterwegs, stieg die Zahl bis 2019 auf mehr als 310.000. Auch bei den Schwerfahrzeug-Zulassungen lässt sich dieser Trend beobachten. Das folglich höhere Verkehrsaufkommen spiegelt sich in der Klimabilanz wider - 40 Prozent des Treibhausgasausstoßes in Salzburg werden dem Verkehr zugeordnet. Laut Umweltbundesamt sind zwischen 1990 und 2017 die Emissionen im Verkehrsbereich von 0,8 auf mehr als 1,5 Millionen Tonnen CO2 ...