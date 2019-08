Auch ein Park-&-Ride-Konzept zur Verkehrsentlastung von Zell am See ist im Gespräch.

Ohne Plan ist Schüttdorf innerhalb weniger Jahrzehnte zum einwohnerstärksten Teil von Zell am See gewachsen, in dem sich auch der Handel konzentriert. Die Folge sind unter anderem massive Verkehrsprobleme.

Jetzt wird die Planung nachgeholt. Ab September werde an ...