"Des kriag ma scho hin": Mehrere Dienststellen des Landes siedeln in die Bezirke

Das Abgabenamt kommt in den Lungau, die Landesforstdirektion in den Pinzgau, die Gemeindeaufsicht in den Tennengau, die Lebensmittelaufsicht in den Pongau und die Bezirkshauptmannschaft nach Seekirchen. Damit fördere man auch den Frauenanteil in der Landesverwaltung.

SN/land salzburg/neumayr/leo Entweder man bringe die Menschen zur Arbeit oder die Arbeit zu den Menschen. Landeshauptmann Wilfried Haslauer und Landesrat Josef Schwaiger am Dienstag bei der Pressekonferenz im Chiemseehof.