Deutsche Kanzlerin Merkel hat Salzburg wieder verlassen

Der Besuch der deutschen Kanzlerin bei den Salzburger Festspielen ist zu Ende: Um 12.40 Uhr hob Angela Merkel am Mittwoch mit einer Maschine der Bundesrepublik Deutschland vom Flughafen Salzburg in Richtung Berlin ab.

Angela Merkel war am Montag mit dem Hubschrauber nach Salzburg gekommen. Am Montagabend besuchte die deutsche Kanzlerin das Konzert der Wiener Philharmoniker unter Franz Welser-Möst - Schaulustige bekamen die deutsche Kanzlerin allerdings nicht zu Gesicht. Am Dienstag stand die Oper "Idomeneo" auf dem Programm.

Quelle: SN