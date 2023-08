Deutscher Bundeskanzler Olaf Scholz kommt für einen Kurzbesuch nach Salzburg

Plus

Plus

Plus

Olaf Scholz wird am Freitag erstmals in Salzburg erwartet. Ein roter Teppich wird ihm am Flughafen nicht ausgerollt - Scholz ist unter Zeitdruck.

BILD: SN/WWW.PICTUREDESK.COM/KAY NIETFELD Scholz kommt mit dem Flugzeug in Salzburg an und reist anschließend mit dem Auto weiter. Der Regierungsairbus „Konrad Adenauer“ steht ihm nach der Panne der Maschine auf der Reise von Außenministerin Baerbock nicht mehr zur Verfügung (im Bild ein Besuch in Vilnius im Juli 2023).