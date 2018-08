Die Baustellen regieren heuer in Bischofshofen

Bauboom im Pongau: Der alte Eisenbahnerort bekommt ein neues, noch städtischeres Gesicht - und will für die Menschen trotzdem ein Dorf bleiben.

Das ist der Sommer der Baustellen: In Bischofshofen treffen Einheimische und Besucher beinahe auf Schritt und Tritt auf Absperrgitter und Umleitungsschilder. Die Stadt erscheint einem als eine einzige Baustelle. Kräne bestimmen das Bild. Allein an großen Baustellen zählt man ein gutes Dutzend. Schon in den letzten Jahren sind viele Neu- und Umbauten entstanden. Aber 2018 stellt alles in den Schatten.