Die Covid-Krise macht den Pflegemangel jetzt dramatisch spürbar

Ein Covid-Quartier für Menschen aus Pflegeheimen soll das Spital entlasten. Kurz vor dem Start fehlt für die Einrichtung aber das Personal.

In Salzburg wurden am Freitag 135 Covid-Patienten in den Spitälern behandelt, 23 davon auf einer Intensivstation. Wegen des hohen Infektionsgeschehens im Land werden diese Zahlen weiter steigen. Der Medizinstab des Landes hat deshalb die Stufe 4 des sechsstufigen Notfallplanes für die Salzburger Spitäler aktiviert.

Man müsse in der Lage sein, über Nacht zehn bis 20 Patienten aufnehmen zu können, heißt es vonseiten des Medizinstabes. Das bedeutet auch weitere personelle Umschichtungen. Im Landeskrankenhaus können derzeit noch 20 der 33 ...