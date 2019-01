In Radstadt gibt es nur einen Kandidaten für den Bürgermeister, in Goldegg ein brisantes Duell.

Bis zur letzten Stunde vor Nennungsschluss liefen am Montag noch die Gespräche in der Radstädter ÖVP. Sogar Landesparteiobmann LH Wilfried Haslauer hatte sich vor einigen Tagen eingeschaltet. Alles vergeblich: Die Partei des nach 20 Jahren scheidenden Stadtchefs Sepp Tagwercher fand keinen Bürgermeisterkandidaten für die Wahl am 10. März.