Bürgermeister legen strenge Vorkehrungen fest. Eine einheitliche Vorgangsweise gibt es (noch) nicht.

In der Krise wachsen die privaten Müllberge. Mehrere Gemeinden haben deshalb ihre Recyclinghöfe nun doch wieder aufgesperrt oder bereiten die Öffnung vor. Allerdings gelten besondere Sicherheitsvorkehrungen. In Saalfelden und Zell am See können die Bürger Altstoffe wieder in großen Sammelzentren ...