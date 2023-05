Die FPÖ übernimmt den Wohnbau in Salzburg

Nach drei Wochen sind sich ÖVP und FPÖ über Inhalte und Aufteilung der Ressorts der neuen Landesregierung einig. Am Freitag wird das Ergebnis präsentiert. Was bereits durchsickerte: Die FPÖ wird das Wohnbauressort übernehmen. Auch die drei blauen Regierungsmitglieder stehen fest.

Am Mittwoch wurde der Sack zugemacht, damit ist die erste schwarz-blaue Koalition in Salzburg fix. Knapp drei Wochen lang haben ÖVP und FPÖ hinter verschlossenen Türen über ein Arbeitsübereinkommen für die nächsten fünf Jahre verhandelt. Viel drang nicht nach außen, nur so viel: Große Knackpunkte gab es nicht, ein Ringen um Positionen war nirgendwo zu vernehmen, im Gegenteil, in vielen Punkten herrschte rasch Übereinstimmung zwischen dem schwarzen und dem blauen Lager. Selbst für die "Restantenrunde", die die übrig gebliebenen Punkte ...