"Die größte Nervensäge für den Landeshauptmann werden"

Ein Salzburger Kommunist tourt durchs Land. Und hat sich ein etwas kurioses Ziel gesteckt.

KPÖplus-Gemeinderat Kay-Michael Dankl ist seit 2019 ein Einzelkämpfer im Salzburger Gemeinderat. Nun geht der Kommunist durchs Land und will in einer "Zuhör-Tour" Gespräche und Wünsche aus der Bevölkerung aufsammeln. Alles in Hinblick auf die Landtagswahl am 23. April 2023. Ob die KPÖ dort antritt, ist fraglich. Zumal hier Unterstützungserklärungen in den Bezirken gesammelt werden müssen. Dankl will aber jedenfalls in der Landeshauptstadt auf dem Stimmzettel stehen.

Das erklärte Wahlziel sei es, bei einem Kaffee oder Bier, beim Baden oder Radeln, "mit den Anliegen aus der Bevölkerung zur größten Nervensäge von ÖVP-Landeshauptmann Haslauer zu werden. Vor der Wahl wird viel versprochen, am Tag danach fallen viele Themen unter den Tisch. Ich will lästig bleiben und die Landtagsparteien an ihre Wahlversprechen erinnern". Im Gegensatz zu den anderen Parteien rechnet er sich keine Chance aus, die Fünf-Prozent-Hürde für den Einzug in den Landtag zu überspringen. Damit habe er den "Luxus", mehr Zeit und Interesse für Themen und Menschen zu haben, sagt Dankl.