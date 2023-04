Die Grünen wollen in Salzburg weiterhin mitregieren

Groß ist die Erleichterung über das neuerliche Erreichen der Klubstärke. Bitter ist für die Grünen, dass die KPÖ plus die Öko-Partei überholt hat.

Aufatmen bei den Grünen: Nationalrätin Astrid Rössler, Klubchefin Kimbie Humer-Vogl, Justizministerin Alma Zadic, Gemeinderat Bernhard Carl und Landesgeschäftsführer Simon Heilig-Hofbauer (v.l.). Sie verfolgten die erste Hochrechnung in der Zanzibar in Salzburg-Schallmoos. chris hofer

Bei einem gespritzten Rhabarbersaft wartete die grüne Nationalrätin und ehemalige Salzburger Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Rössler am Sonntagnachmittag in der Zazibar in Salzburg-Schallmoos an der Seite der Grünen auf die erste Trendrechnung. "Ich bange mit", sagte Rössler und berichtete von viel Zuspruch für die Grünen in der letzten Etappe des Wahlkampfs.

Für die Grünen um Spitzenkandidatin und Landessprecherin Martina Berthold ging es am Sonntag nicht nur darum, den Stimmenanteil von 9,3 Prozent aus 2018 zu halten oder auszubauen, es ging ...