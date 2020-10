Die Hälfte der Covid-Betten in Salzburgs Spitälern ist derzeit belegt

53 Personen befinden sich wegen Covid-19 in Spitalsbehandlung. 109 stehen für diesen Bereich derzeit zur Verfügung. Die Zahl hat sich in einer Woche verdoppelt.

53 Personen waren am Dienstag wegen einer schweren Coronainfektion in Salzburg in Spitalsbehandlung. Vier Personen mussten auf der Intensivstation versorgt werden. Damit ist derzeit knapp die Hälfte der 109 zur Verfügung stehenden Covid-Betten im Bundesland belegt. Am Donnerstag warnte LH Wilfried Haslauer (ÖVP) bei der Verkündung verschärfter Maßnahmen davor, dass in zwei Wochen die Spitalskapazitäten erschöpft sein würden.

Damals waren erst 30 Personen in Spitalsbehandlung gewesen. Der prognostizierte Trend zeichne sich entsprechend ab, sagt Landesstatistiker Gernot Filipp. Der ...