Die Kirchturmpolitik kommt uns jetzt teuer zu stehen

Unangenehme Wahrheiten lassen sich eine Zeit lang verdrängen - aber eben nicht auf immer: So sind wir seit einigen Tagen mit zwei schmerzhaften Tatsachen konfrontiert. Erstens sind

wir in allzu großem Ausmaß von Stromimporten abhängig, was uns in den nächsten Monaten und Jahren teuer

zu stehen kommen wird. Zweitens sind wir von Gasimporten aus Russland abhängig, dessen Herrscher mit seinem verbrecherischen Krieg in der Ukraine nicht nur unfassbar viel Leid verursacht, sondern auch den Gaspreis in unabsehbare Höhen treibt.

...