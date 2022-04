Die Kosten als Fiasko beim Garagenbau?

Bürgerbefragung, Preisexplosion: Der Ausbau der Mönchsberggarage wird immer schwieriger.

"Jo is des ned zum Wana - des Loch im Berg wü kana", schallte es am Wochenende über den gesamten Mozartplatz, wo Harald Schmidjell mit seiner Band "Neulich...." die Gegner der Mönchsberggarage mit ihrem Protestcamp akustisch unterstützte. 20 junge Aktivisten der Fridays for Future-Bewegung hatten dort von Freitag bis Sonntag ihre Zelte aufgeschlagen. Sie wollten ein Zeichen gegen die Erweiterung der Mönchsberggarage setzen und die am 26. Juni stattfindende Bürgerbefragung bewerben.

"Wir Jungen sehen im Ausbau der Mönchsberggarage ...