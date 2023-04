Die künftige Bürgermeisterin Cornelia Ecker will "endlich wieder ein Wirtshaus für Bürmoos"

Im Juni übergibt der Bürmooser Bürgermeister Fritz Kralik (SPÖ) an Cornelia Ecker. Die 47-Jährige will die Kinderbetreuung in ihrer Heimatgemeinde im Flachgau ausbauen und wieder ein Wirtshaus im Ort ansiedeln. Für die Landtagswahl am Sonntag hat sie ein klares Ziel für die Sozialdemokraten.

BILD: SN/SPÖ FLACHGAU/MATTHIAS KREUZER Der Bürmooser Bürgermeister Fritz Kralik und seine Nachfolgerin Cornelia Ecker. BILD: SN/SPÖ FLACHGAU/EHIEBLRAUSCH Cornelia Ecker übernimmt den Bürgermeisterposten von Fritz Kralik.