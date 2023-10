Die Kultur braucht mehr Hilfe von Gemeinden und Land

Die St. Johanner kultur:plattform lud zum spannenden Diskurs zur Situation der Pongauer Kultur. Regionalverbandsleiter Stephan Maurer, Maria Fankhauser von KuBiP und kultur:plattform-Leiter Friedl Göschel lieferten sich einen detailreichen Austausch mit Kultur-Landesrat Stefan Schnöll.

Das Kulttalk Diskussionsforum der St. Johanner kultur:plattform bot einen detaillierten Einblick in die Welt der Kulturschaffenden. Regionalverbandsleiter Stephan Maurer, Maria Fankhauser von KuBiP und kultur:plattform-Leiter Friedl Göschel lieferten sich einen spannenden Austausch mit Kultur-Landesrat Stefan Schnöll.

Die Experten legten dem seit rund 120 Tagen amtierenden Politiker vor allem die Themen Vernetzung und eine höhere finanzielle Unterstützung nahe. "Eine wichtige Aufgabe wird es sein, die Vernetzung mit den Gemeinden zu verstärken", hebt Fankhauser hervor. "Denn nicht in allen Ortschaften zeigt man sich gegenüber der Kultur als hilfsbereit. Oft hört man Phrasen wie 'Kultur ist wichtig, aber es fehlt das Geld'. Auch heute hätten wir regionale Bürgermeister zu unserer Runde eingeladen. Gekommen ist leider keiner. Man muss daher - auch vom Land Salzburg aus - den Wert der Kultur-Szene verdeutlichen, damit die Kulturschaffenden und deren Veranstaltungen wieder mehr in den Fokus der Gesellschaft rücken."

Land stellte bereits vor fünf Jahren wichtige Weichen

Obwohl Fankhauser ein dramatisches Bild zeichnete, dem die anwesenden Experten zustimmten, erklärt Friedl Göschel. "Vor gut fünf Jahren ist mit dem Kulturentwicklungsplan des Landes schon einiges passiert. Wir Kulturvereine bekamen dadurch die Möglichkeit, professioneller zu arbeiten - da zum Teil Vollzeitanstellungen möglich wurden. Der Pongau hat davon bereits profitiert und die Szene im Bezirk zeigt sich nicht nur als lebendig, sondern auch als extrem vielseitig und unterschiedlich."

Viele Agenden des Landesrats sind Herausforderung

Landesrat Schnöll, der neben der Kultur in der Landespolitik auch die Ressorts Wirtschaft und Tourismus, Gemeinden, Arbeitsmarkt, Bildungsscheck und Arbeitsstiftungen sowie den Verkehr inne hat, sicherte den anwesenden Kulturschaffenden eine hohe Aufmerksamkeit zu, kurz vor den anstehenden Budgetierungen aber keine großen Finanzspritzen garantieren: "Was ich versprechen kann, ist, dass es auf keinem Fall zu Kürzungen kommen wird." Auf die Frage, ob die Kulturszene neben den täglichen Agenden in den anderen Arbeitsbereichen des Landesrates Gefahr laufe unterzugehen, entgegnet Schnöll: "Natürlich ist es eine große Herausforderung. Doch es hat besondere Vorteile. Die Ressorts sind so gewählt, dass die Vernetzung der Bereiche und die Zuständigkeiten sinnvoll und ohne lange Umwege erfolgen kann. Wir beginnen derzeit, ein systematisches Grundgerüst zu errichten, um Kulturschaffenden zur Seite zu stehen."

Zusammenarbeit mit neuem Kultur-Landesrat bislang vielversprechend

Friedl Göschel drängte unterdessen auf baldige Unterstützung: "Obwohl es der Kultur im Pongau gut geht, ist es jetzt ebenso wichtig ein Schwinden von Kultureinrichtungen zu verhindern. Wie man in der St. Johanner Nachtgastronomie sieht: Wenn Lokale schließen, ist nicht wo anders mehr los, sondern es kommen dann einfach insgesamt weniger Leute. Aber Landesrat Schnöll zeigte bereits großes Engagement für die Kultur in seiner noch kurzen Amtszeit als Kultur-Landesrat."