Die Lender Bürgermeisterin Michaela Höfelsauer im Gespräch: "Wir sind auf einem guten Weg"

"Schritt für Schritt in eine positive Zukunft" möchte Bürgermeisterin Michaela Höfelsauer (SPÖ) den Ort Lend-Embach entwickeln. Wie das gehen soll, welche Projekte geplant bzw. bereits im Laufen sind und wie sie sich ihre persönliche Zukunft und die des Ortes vorstellt, erzählt sie im Interview mit den Pinzgauer Nachrichten.

Redaktion: Frau Bürgermeisterin, Sie sind seit Ende 2015 im Amt. Was hat sich seither im Ort getan?Michaela Höfelsauer: Es hat sich einiges getan. Zum einen konnten wir die Verschuldung um fast 65 Prozent senken. Und wir haben viele Projekte gestartet. Doch gewisse Dinge brauchen einfach Zeit. Vieles, an dem wir gerade arbeiten, was jetzt noch nicht gesehen wird, wird erst in zehn, zwanzig Jahren Früchte tragen. Da bin ich mir sicher. Kurzfristige Aktionen würden auf Dauer nicht fruchten. Was wir ...