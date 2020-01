Viele historische Gebäude wurden in Saalfelden schon weggerissen. Das Bundesdenkmalamt kritisiert das. Die Grünen stellen daher den Antrag, ein Ortsbildschutzgesetz zu beschließen.

In den vergangenen Jahren wurden in Saalfelden unter anderem das ehemalige Oberbräu und das älteste Gebäude der Stadt, das Lebzelterhaus, abgerissen und durch Neubauten ersetzt. Bald dürfte es auch dem Liendlwirt und dem Huthaus so ergehen. Für die Saalfeldner Grünen ...