Die nächste Etappe im Öffi-Ausbau

Stadt, Land und Umlandgemeinden haben Verbesserungen im Busverkehr präsentiert. Zwei Linien sollen rein elektrisch bedient werden.

Siebeneinhalb Minuten in der Stadt, 15 Minuten ins Umland, 30 Minuten in regionale Zentren und darüber hinaus 60 Minuten: Diese Frequenz im öffentlichen Linienbusverkehr soll im Zentralraum unter dem Namen "Salzburg-Takt" zum neuen Standard werden. "Dem guten Preis soll ein gutes Angebot folgen", meinte Verkehrslandesrat Stefan Schnöll (ÖVP). Er hat am Dienstag mit Vertretern aus der Stadt Salzburg, Wals-Siezenheim und Großgmain Maßnahmen vorgestellt, um diesem Ziel mit dem nächsten Fahrplanwechsel im Dezember ein Stück näher zu kommen. ...