Die neue BH in Seekirchen eröffnet

Am Montag war der erste Tag in der neuen Bezirkshauptmannschaft in Seekirchen. Ab Mittwoch startet der Vollbetrieb. Das Verwaltungszentrum für den Flachgau ist somit komplett.

Die letzten Kisten sind zwar noch nicht ausgepackt, aber die Bezirkshauptmannschaft (BH) Salzburg-Umgebung startete am Montag am neuen Standort in Seekirchen durch. Die Verlegung von der Stadt Salzburg in die Wallerseegemeinde ist damit abgeschlossen. Im neu erbauten Amtsgebäude am Dr.-Hans-Katschthaler-Platz 1 stehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seit 8 Uhr für die wichtigsten Services parat. Der Vollbetrieb beginnt am Mittwoch, 28. Juni.

Das neue Gebäude ist nach zwei Jahren Bauzeit Arbeitsstätte von etwa 190 Personen. Viel Holz, Licht und Glas erwartet die Besuchenden. Die ersten beiden Tage läuft die BH Salzburg-Umgebung wie geplant in einem eingeschränkten Betrieb. "Wir können noch nicht das gesamte Programm bieten, weil wir die Systeme noch testen und sozusagen hochfahren", sagt Bezirkshauptfrau Karin Gföllner. "Die wichtigsten Services gibt es aber natürlich bereits. Und ab Mittwoch sind wir dann vollumfänglich für die Flachgauerinnen und Flachgauer da." Die Kinder- und Jugendhilfe wird künftig sowohl in Seekirchen als auch in der Fasaneriestraße in der Stadt Salzburg vertreten sein, um in der Landeshauptstadt für die Betroffenen aus den südlichen Gemeinden des Flachgaus zusätzlich zur Verfügung zu stehen.