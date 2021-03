Die Neue im Amt lebt sich schnell ein

Eine 32-jährige Lungauerin wird die Flachgauer Gemeinde Koppl managen. Zum Start steht ihr noch der erfahrene Amtsleiter zur Seite.

Der Posten des "Gemeindesekretärs" war früher fast eine Erbpacht, die Vergabe eine interne Angelegenheit in der Gemeindestube. Da hat sich sehr viel verändert. Wenn heute Gemeindepolitiker die Amtsleitung neu besetzen, entschließen sich viele zu ausführlichen Auswahlverfahren wie in der Wirtschaft.

Immer mehr Kandidaten von außen, besonders Frauen, kommen zum Zug. In Koppl tritt am 15. April Franziska Wirnsperger ihren Dienst an. Die gebürtige Lungauerin, die zuletzt am Finanzamt Wels/OÖ tätig war, wird mit Jänner 2022 dem langjährigen Amtsleiter ...