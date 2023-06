Die neue Sozialstadträtin Andrea Brandner im Gespräch: "Bei gesellschaftsbedrohlichen Themen darf man schon mal laut werden"

Andrea Brandner folgt Anja Hagenauer nach. Doch: Wer ist die Neue im Stadtratsessel?

Nachdem Anja Hagenauer (SPÖ) ihren Rücktritt als Sozialstadträtin verkündet hatte, wurde es unruhig in den Reihen der SPÖ: Anfangs sollte AK-Juristin Michaela Fischer die Agenden übernehmen. In einer Pressekonferenz vor einer Woche gab die SPÖ überraschenderweise Andrea Brandner als Nachfolgerin bekannt. "Als mich Bernhard Auinger gefragt hat, musste ich erst einmal überlegen. Eigentlich wollte ich langsam kürzertreten. Aber es ist eine große Chance zu gestalten und das zu machen, wofür ich in die Politik gegangen bin", so die neue Stadträtin.

Eine Politikerin mit viel Erfahrung

Geboren in Salzburg und aufgewachsen in Lehen, ist Brandner bereits seit Langem SPÖ-Mitglied. 2014 wurde sie Gemeinderätin, drei Jahre später hat sie den Klubvorsitz übernommen. Bis vor Kurzem war die dreifache Mutter noch zusätzlich Buchhalterin in Nebenbeschäftigung für den ASKÖ-Landesverband. Für die neue Herausforderung hat sie die Arbeit mit den Zahlen an den Nagel gehängt.

"Charme und Schmäh" ist ihr Geheimnis

Thematisch hatte Brandner bereits angekündigt, die Schwerpunkte von Hagenauer fortzuführen. Vor allem geht es ihr dabei um das Thema Pflege, das ohne landespolitische Unterstützung nicht zu stemmen sei. Bedürfnisse von jüngeren und älteren Menschen sind ihr ein Anliegen, besonders das Thema Frauen hat sich die 58-Jährige auf die Fahnen geheftet: "Bei meinem ersten Kind war ich alleinerziehend, heute bin ich Oma. Ich habe also das klassische Leben einer Frau mitgemacht und nehme eine gewisse Expertise mit." Weil es in ihrer Familie weniger Frauen als Männer gab, habe sie gelernt, sich mit "Charme und Schmäh" zu behaupten.

Eine gute Zuhörerin mit Liebe für Menschen

Diesen Kurs will sie auch als Sozialstadträtin fahren. Ihre Vorgängerin wiederum war in den Riegen der Stadtpolitik dafür bekannt, sich kein Blatt vor den Mund zu nehmen. "Ich bin ein ganz anderer Typ. Was mich an Anja Hagenauer immer fasziniert hat und was ich übernehmen werde, ist die Stimme zu erheben, wenn es notwendig ist. Wenn Themen gesellschaftsbedrohend sind, dann darf man auch mal laut werden" so die SPÖ-Frau. Auch das Bestreben Hagenauers, Salzburg bunter zu gestalten, will sie fortführen. Weil sie eine gute Zuhörerin sei, nehme sie viel Neugierde und Offenheit für alle Lebensrealitäten mit. "Schubladendenken halte ich nicht aus" sagt sie dazu.

Gemeinderatswahlen sind das nächste Ziel

In den nächsten Monaten steht außerdem auch die Gemeinderatswahl auf ihrer Agenda. Sie wolle dazu beitragen, dass die SPÖ als "Kraft in der Stadt" wahrgenommen wird. Nach den Turbulenzen um Babler und Doskozil sei sie froh, dass Ruhe eingekehrt ist. "Die Leute können aber gut unterscheiden, was Bund-, Land- und Gemeinde betrifft", sieht sie den Wahlen optimistisch entgegen. Wenn es das Wahlergebnis zulässt, soll es für Brandner auch nach zehn Monaten als Sozialstadträtin weitergehen.