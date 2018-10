Die Ortskaiser kämpfen um ihre Bastionen

Einige Ortschefs in den Speckgürtelgemeinden wollen 2019 wieder antreten - trotz Gegenwind.

Joachim Maislinger (57) in Wals ist gesetzt. Und auch Hans Strasser (69) in Eugendorf; Helmut Klose (64) in Puch sowie Franz Tiefenbacher (62) in Elsbethen wollen es noch einmal wissen - und als mächtige ÖVP-Bürgermeister im Speckgürtel der Landeshauptstadt nach der Gemeindewahl im März 2019 weiterregieren. Und das, obwohl gerade im Flachgau ein großer Generationenwechsel im Gange ist: In jeder dritten der 37 Gemeinden steht ein Bürgermeisterwechsel an oder wurde bereits vollzogen.