Die Pflege ist kein Geschäftsmodell

Angeblich krasse Missstände in einem Heim rufen die Behörde nun auf den Plan. Der Mangel an Pflegekräften hat viele Facetten. Und mehr Geld bringt da nicht immer die Lösung.

457 Millionen Euro. So viel gibt das Land Salzburg mittlerweile pro Jahr für den Sozialbereich aus - Tendenz stark steigend. Die Hälfte davon ist für Pflege und Betreuung vorgesehen. Mehr Geld gibt es im 3,3 Milliarden Euro schweren Haushalt nur für den Gesundheitsbereich. Alles in allem also ein großer Brocken, den dieser oft zu Unrecht gescholtene Sozialstaat stemmt, zumal immer mehr Bürger von selbigem abhängig sind.

Die Maßnahmen, die die Pflegeplattform des Landes Salzburg in den vergangenen Jahren ...