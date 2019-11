Die Pflegeaufsicht in Salzburg stellt sich selbst ein gutes Zeugnis aus

Drei Mitarbeiter der Salzburger Sozialabteilung führten in diesem Jahr bisher 50 Überprüfungen von Senioreneinrichtungen durch. Dabei gab es 18 Mängel in 13 Einrichtungen. Die Prüfungen sind wichtig für die Qualität, sagen die Prüfer.

Die Qualität in Salzburgs 75 Seniorenwohnheimen sei sehr hoch. Das stellte LH-Stv. Heinrich Schellhorn (Grüne) in der Diskussion um Kontrollen in den Senioreneinrichtungen am Mittwoch fest. Das sei auch der Fachaufsicht des Landes zu verdanken. "Ich bin froh, dass wir ...