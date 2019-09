Diese Woche startet erstmals ein Fachhochschullehrgang am Klinikum in Schwarzach. Zell am See wird voraussichtlich kein Fachhochschulstandort werden.

SN/Anton Prlic Die ersten Studenten im Pongau: Rene Maier, Bernhard Embacher, Sarah Hölzl, Anna-Lena Gschwendtner.