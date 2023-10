Die ersten Pflegelehrlinge könnten in Salzburg bereits im Frühjahr starten

In Vorarlberg haben im September sieben Pflegelehrlinge begonnen. "Mit zehn bis zwölf rechnen wir bis Jahreswechsel, wir sind mit der Nachfrage ganz zufrieden", erklärt Lena Fritsch, Leiterin der Lehrlingsstelle in der Wirtschaftskammer Vorarlberg.

Bislang sind alle Ausbildungsstätten Seniorenbetreuungseinrichtungen bzw. Alten-Wohn- und -Pflegeheime.

Lehrlinge absolvieren auch im Spital ihren Dienst

In der Ausbildungsordnung seien sogenannte Ausbildungsverbünde festgeschrieben, sodass die Lehrlinge Teile der dualen Ausbildung auch u. a. in Krankenhäusern absolvieren, so Fritsch. Der Unterricht an der Berufsschule werde im ersten Jahr geblockt im April über die Bühne gehen. Das ermöglicht es weiteren Interessenten, bis dahin in das erste Lehrjahr einsteigen zu können. Die jungen Leute können sich entweder drei Jahre lang zur Pflegeassistenz oder vier Jahre zur Pflegefachassistenz ausbilden lassen, die Lehren sind durchlässig.

Direktor: Im schulischen Kontext besser aufgehoben

Nicht vom gesellschaftlichen Nutzen der Pflegelehre überzeugt ist Helmut Bitschnau, Direktor der Caritas-Fachschule für Sozialberufe. "Ich glaube, dass diese Altersgruppe im schulischen Kontext viel besser aufgehoben ist." Mit begleitenden Fächern zur Persönlichkeitsbildung erhalten die jungen Leute einen "starken Unterbau", der "sie später die hohen persönlichen Anforderungen im Pflegeberuf standhalten lässt".

Hohe Ausfallsquote in der Schweiz

Die hohe Drop-out-Quote ist ein Kritikpunkt, mit dem sich die Pflegelehre in der Schweiz konfrontiert sieht (siehe Kommentar unten). Dort bildet man seit 2004 Pflegelehrlinge aus. Schuldirektor Bitschnau bezweifelt auch, dass es genügend Nachfrage gibt. Er habe einen neuen Schulzweig installiert, der stark fokussiert in die Pflege führt.

Kernfrage: Wie hoch wird die Nachfrage sein?

Allein: Die Schülerzahl verteile sich nur intern anders, unterm Strich seien es nicht mehr geworden. Für die Lehre spricht: Die Teenager verdienen Geld, während sie in privaten Schulen wie jenen der Caritas Schulgeld zahlen müssen: im konkreten Fall 215 Euro zehn Mal im Jahr.