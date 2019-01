Die Planungen für die "U-Bahn" bis zum Mirabellplatz beginnen

Der Gesellschaftsvertrag zwischen Stadt, Land und Salzburg AG steht. Jetzt wird noch ein Geschäftsführer gesucht.

Stadt, Land und Salzburg AG haben die Planungsgesellschaft für die unterirdische Verlängerung der Lokalbahn vom Hauptbahnhof bis zum Mirabellplatz gegründet. Der Vertrag über die "Salzburger Regionalstadtbahn Projektgesellschaft mbH" ist seit Dienstagnachmittag fertig.

Die Planungskosten dürften bei rund acht Millionen Euro liegen, die Gesamtkosten für den Bau werden auf rund 150 Millionen Euro geschätzt. Neben der Verlängerung bis zum Mirabellplatz soll die Gesellschaft auch die technische Machbarkeit für eine mögliche Weiterführung Richtung Süden planen, heißt es im Vertrag. Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP) sagt, er sei froh, dass man mit dem Land jetzt Hand in Hand so weit sei. "Jetzt können wir endlich in die Planungen bis zum Mirabellplatz einsteigen." ÖVP-Verkehrslandesrat Stefan Schnöll: "Es ist ein wichtiger Schritt. Wir wollen jegliches Potenzial auf der Schiene nutzen. Die Planungsgesellschaft wird ihre Arbeit jetzt aufnehmen. Es geht nicht nur um eine Verlängerung bis Mirabell, sondern auch eine durchgängige Schiene bis in den Süden Salzburgs." Eines fehlt der Planungsgesellschaft noch: ein Geschäftsführer. Der wird jetzt gesucht.