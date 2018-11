Die Posse um Uber in Salzburg

Der US-Konzern drehte einen Probebetrieb in der Mozartstadt wieder ab, als er publik wurde. Was daraus zu lernen ist? Vielleicht auch, dass der US-Konzern klüger geworden ist....

Es ist eine Posse, die sich um den US-Taxidienst Uber derzeit in Salzburg abspielt. Über Wochen waren zwei Taxis in der Mozartstadt verfügbar, einer unserer Redakteure machte vorige Woche die erste Uber-Fahrt in der Altstadt. Doch als am Samstag der Bericht über den Uber-Start in Salzburg erschien, folgten weitreichende Konsequenzen: Uber drehte die App für Salzburg am Wochenende wieder ab - sogar zur Überraschung jenes Mietwagenanbieters, der für Uber auch in Wien im Einsatz ist und nun in Salzburg loslegen wollte.

Uber meint nun, es sei ein "technischer Fehler", dass Uber in Salzburg überhaupt verfügbar war. Eine Argumentation, die nicht sehr glaubwürdig klingt, wenn man weiß, dass es mit dem Mietwagenanbieter ja eine Absprache gab. Und der schon Fahrer in Salzburg organisierte und Geld in die Hand nahm.

Die Posse in Salzburg ist symptomatisch für die rasante Expansion des US-Konzerns. Die mittels App organisierte Mitfahrgelegenheit fasziniert viele Menschen, weil es praktisch und günstig ist. Das ist die eine glänzende Seite. Die andere, weniger schillernde ist, dass Ubers Geschäftsmodell mit den gesetzlichen Gegebenheiten für Taxidienste kollidiert und in der Kritik steht, weil die Arbeitsbedingungen für die Lenker nicht die besten sind.

Nicht nur in Wien tobt eine heftige Auseinandersetzung zwischen der Taxibranche und den Uber-Fahrern, der mittlerweile gerichtsanhängig ist. Erste Urteile schränken den Aktionisradius von Uber gehörig ein. Die Vermutung liegt nahe, dass sich Uber mit Salzburg nicht einen zweiten Konfliktherd in Österreich antun wollte - und jetzt, da die Öffentlichkeit vom nicht kommunizierten Probebetrieb Wind bekam - einfach die Notbremse zog. Nach dem Motto: Kommt Zeit, kommt Rat ....

Wenn Uber jetzt ankündigt, mit der Stadt das Gespräch zu suchen und eine gemeinsame Vorgangsweise abzustimmen, so ist zumindest das ein hoffnungsvolles Signal. Der US-Konzern hat offenbar gelernt, dass er sein Geschäftsmodell nicht einfach durchdrücken kann, ohne Rücksicht auf Andere. Der Plan, das Einvernehmen mit der Stadt zu suchen, klingt höchst vernünftig. Ein guter Anfang jedenfalls, dass Uber vielleicht doch demnächst auch in Salzburg offiziell unterwegs sein kann.